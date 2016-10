TLC 03:40 bis 04:25 Dokumentation Tödliche Schönheit In den falschen Kreisen USA 2014 Merken Julie Wills aus Texas ist ein blonder Männertraum. Die 27-Jährige ist sehr aufgeschlossen und geht gerne aus. Da sie außerdem toll aussieht, hat sie massenhaft Verehrer. Doch zum Ärger der Jungs im Lone-Star-State ist Julie verheiratet. Doch der schönen Blonden wird das Leben in der Vorstadt bald zu langweilig. Sie fühlt sich zu Höherem geboren und möchte nach Hollywood. Der Schönheitswettbewerb "Mrs. Texas" ist ein geeignetes Sprungbrett. Julie steht sehr gern im Mittelpunkt, aber die Aufmerksamkeit, nach der sie sich sehnt, hat auch Schattenseiten. Als Julie den Contest tatsächlich gewinnt, ist sie außer sich vor Freude. Doch dann wird die junge Frau brutal ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty Queen Murders

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 404 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 199 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 144 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 134 Min.