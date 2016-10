TLC 01:30 bis 02:15 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Botschaft aus dem Jenseits D 2016 Merken In der Kleinstadt Pepperell, nordwestlich von Boston, trauert Frank mit den Töchtern am Grab seiner Frau Deborah, die an Krebs verstarb. Als Witwer muss er nun die Familie durchbringen und seine beiden Mädchen oft alleine zu Hause lassen. Die vermissen ihre Mutter schrecklich und beschließen eines Tages, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Mit Gläserrücken und magischen Sprüchen wollen sie Deborah aus dem Reich der Toten holen. Und tatsächlich scheint ihre verstorbene Seele auf die Fragen zu antworten. Doch nach dieser Séance ist nichts mehr wie zuvor: Eine dunkle Macht aus der Unterwelt hat sich mit unheilvollen Absichten ins Haus der Familie geschlichen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Axel Milberg Originaltitel: Your Worst Nightmare