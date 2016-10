TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Style Surprise Joelle USA 2015 Merken Joelle aus Holland, Pennsylvania, arbeitet als Gymnastik-Trainerin für Kinder und turnt schon ihr ganzes Leben lang. Die 27-Jährige ist ein athletischer Typ, stylt sich aber wie eine Bodenturn-Barbie mit viel Glitzer, Leuchtfarben und äußerst knappen Sportklamotten. Joelle ist der Meinung, dass sie ihr Äußeres von innen heraus strahlen lässt, doch Freund Andre ist anderer Meinung. Er hasst den Stripperinnen-Look und würde seine Liebste gerne in dezenteren Outfits sehen. Und auch Joelle hat beschlossen, sich etwas stilvoller zu kleiden, um den Kids, die sie trainiert, ein größeres Vorbild zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run

