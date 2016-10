TLC 17:25 bis 17:55 Dokusoap Alle meine Frauen Weihnachten in den Bergen USA 2011 Merken Als Kody, seine vier Frauen und die Kinderschar zusammen in der romantischen Berghütte Quartier beziehen, kommt plötzlich Wehmut auf: Wenn die Browns ihre Pläne in die Tat umsetzen, wird dies ihr letztes Weihnachten in Utah sein. Die Kleinen spielen ausgelassen im Schnee, doch die älteren Kinder müssen dem nahenden Abschied ins Auge blicken. Bald werden sie ihr Zuhause und ihre Freunde verlassen, um einen Neuanfang zu starten. Denn die Patchworkfamilie hat kaum eine Wahl: Seit die Browns ihren polygamen Lebensstil publik gemacht haben, finden sie in der alten Heimat keine Ruhe mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives