Dokusoap Der Katzenflüsterer Vier Pfoten für ein Happy End USA 2014 Lola ist mit Katze Jimmy extra aus Wisconsin nach L.A. gekommen, um sich Rat bei Jackson Galaxy zu holen. Der Kater ist nämlich völlig unberechenbar und schadet nicht nur Lola, sondern auch ihrer Tochter Nice und ihren Enkelkindern. Jimmy ist im Internet zum Klick-Hit geworden und bei Katzen-Fans international bekannt, doch das hilft seiner Besitzerin wenig: Da der Stubentiger ihre Familie regelmäßig angreift, darf Lola ihre Enkel erst wiedersehen, wenn Jimmy aus dem Haus ist. Doch sie hatte den Kater einst als verletztes, kleines Fellbündel in der übelsten Ecke von Milwaukee aufgelesen und will ihn einfach nicht im Stich lassen. Originaltitel: My Cat From Hell