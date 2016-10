TLC 11:25 bis 11:50 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger USA 2014 Merken Voller Erwartungen reisen die "Koffer-Jäger" nach Orlando in Florida zum größten Vergnügungspark der Welt. Auf der riesigen Auktion mit über 300 Disney-Requisiten verlieben sich Lawrence und seine Frau Sally in eine verwegen aussehende Piratenfigur, die glatt dem Film "Fluch der Karibik" entsprungen sein könnte. Mit dem Seeräuber in Lebensgröße machen die erfahrenen Schnäppchenjäger stolze 1000 Dollar Profit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles

