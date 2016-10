TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Perfect Look - Du bist dreimalig schön! Mama, du bist mir peinlich D 2014 Merken Claudias Teenie-Sohn schämt sich für seine Mutter, weil sie zu dick und unmodisch ist, und bringt die 38-Jährige dazu, endlich ihren Kleidungsstil zu hinterfragen: Nach mehreren gescheiterten Diät-Versuchen hat Claudia Kleidergröße 44 und trägt fast nur schwarze Leggins mit weiten Oberteilen, um ihre verhassten Rundungen zu kaschieren. - Ein Fehlgriff nach Meinung der Styling-Experten von "Perfect Look", die Claudias fröhliches Wesen ab sofort auch optisch unterstreichen wollen. Marcel Ostertag setzt dabei auf Bodyshapewear, Bonnie Strange auf Lady-Look und Kerstin Weng auf viel Farbe. Welcher der drei trifft bei Claudia modisch ins Schwarze? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Look - Du bist dreimalig schön!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 363 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 123 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 123 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 123 Min.