SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Krimi Der Kommissar und das Meer: In einer dunklen Nacht D, S 2013 2016-10-06 00:05 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf die Nerzfarm von Britt und Kent wird ein Brandanschlag verübt und viele der wertvollen Tiere flitzen nun frei über die Insel. Kurz darauf wird beim Fußballtrainer Björn Widemark eingebrochen, und die Polizei findet ein Gewehr mit Blutspuren. Das Blut stammt von dem Landwirt Mats Sjögren, der von seiner Schwester als vermisst gemeldet wurde. Doch wo ist seine Leiche? Und was hat die Frau von Björn mit dem Fall zu tun? Da macht die Pathologin Ewa eine ungeheure Entdeckung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Robert Anders) Frida Hallgren (Emma Winarve) Andy Gätjen (Thomas Wittberg) Anna Björk (Britt Norén) Dag Malmberg (Kent Norén) Tobias Zilliacus (Mats Sjögren) Tobias Hjelm (Björn Widemark) Originaltitel: Der Kommissar und das Meer Regie: Anno Saul Drehbuch: Henriette Piper, Anno Saul Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Florian Tessloff Altersempfehlung: ab 12

