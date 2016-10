SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 767 D 2011 16:9 Merken Anna erfährt, dass Fanni früher unter Asthma gelitten hat. Deswegen ist sie sehr verwundert, als sie Fanni beim Rauchen sieht. Zunächst will Anna dieser Information nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Doch als Fanni äußerst grob mit Paloma umgeht, verdichten sich die Verdachtsmomente und lassen eine Vermutung immer realistischer erscheinen: Was ist, wenn Fanni gar nicht Fanni ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Klaus-Dieter Klebsch (Bruno Lanford) Eveline Suter (Fanni) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maja Maneiro (Paloma Greco) Chris Gebert (Virgin) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Martina Faust Drehbuch: Dirk Carow Kamera: Michael Strecker Musik: Curt Cress