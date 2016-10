SAT.1 Emotions 09:10 bis 09:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 20 D 2005 16:9 Merken David macht sich an die attraktive Journalistin Monique ran, während Stofflieferant Blum zunächst die Welt verflucht, weil Seidel ihn mit Lisa allein gelassen hat. Dann aber findet er heraus, welche Kompetenzen die unscheinbare Lisa Plenske bei "Kerima" hat. David ist inzwischen längst nicht mehr auf dem Event, sondern vergnügt sich mit Monique ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Wolfgang Mondon (Blum) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow

