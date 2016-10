Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Familienzuwachs aus der Wildnis Chantek ein Affe an der Uni GB 2013 Merken "Familienzuwachs aus der Wildnis" stellt vier bewegende Geschichten von etwas ungewöhnlichen Haustieren vor: ein Elefant, der als Waisenkind mit der Hand aufgezogen wird, ein Spitzmaulnashorn, das vor einer Überschwemmung in Kenia gerettet wird, ein Orang-Utan, der wie ein Menschenkind auf dem Campus der University of Tennessee groß wird und sich mittels Zeichensprache zu verständigen weiß, und ein Seehund aus New England, der mit seinem Retter eine lebenslange Freundschaft eingeht. Ihre Geschichten sind verschieden, doch sie alle verbindet grenzenlose Tierliebe und eine ganz besondere Beziehung zwischen Mensch und Wildtier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Wild Affair

