Animal Planet 09:20 bis 10:05 Dokumentation Joel Lambert: Im Angesicht des Raubtiers Haie GB 2014 Merken Weiße Haie sind gefürchtete Jäger der Meere. Ausgewachsene Exemplare werden bis zu sieben Meter lang und über drei Tonnen schwer. Auf der Jagd nach Robben katapultieren sich die riesigen Raubfische sogar mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h komplett aus dem Wasser. Um diese bemerkenswerte Angriffstechnik aus nächster Nähe zu beobachten, reist Joel Lambert nach Kapstadt, Südafrika. In der False Bay, einem berüchtigten Jagdrevier des Weißen Hais, startet das Team eine aufregende Unterwasserexpedition. Gemeinsam mit der Hai-Expertin Gemma Care gelingen der Crew dabei einzigartige Aufnahmen. Außerdem unterziehen die Forscher den geheimen "sechsten Sinn" des Meeresräubers einem Praxistest. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Predators Up Close with Joel Lambert

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 245 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 101 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 65 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 45 Min.