Hauptsache gesund Durchblutungsstörungen - neue Behandlungsmethoden / Öle - Zauberwaffen der Gesundheit Durchblutungsstörungen - neue Behandlungsmethoden Schmerzen in den Beinen, kalte Füße, kribbelnde Fingerspitzen - drei völlig verschiedene Symptome, eine mögliche Ursache: Durchblutungsstörungen. Oft werden sie lange gar nicht bemerkt. Doch im schlimmsten Fall können Durchblutungsstörungen sogar dazu führen, dass Gliedmaßen absterben. "Hauptsache gesund" zeigt, wie neue Behandlungsmethoden das Blut wieder besser fließen lassen und was man selbst tun kann, um weniger Schmerzen zu haben. Öle - Zauberwaffen der Gesundheit Das italienische Dorf Campodimele hat ein Geheimnis. Hier werden fast alle Menschen 100 Jahre und älter. Das liegt auch daran, dass die Bewohner des Dorfes jeden Tag 200 ml Olivenöl zu sich nehmen - immerhin ein volles Saftglas pro Tag! Warum Öl so gut für ein langes Leben ist und wie heimische Öle aus Lein, Kürbiskern oder Raps wirken, das erfahren Sie bei "Hauptsache gesund". Moderation: Carsten Lekutat