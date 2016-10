RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Le mensonge de ma vie CDN, USA 2015 Stereo Merken Chelsea et Brittany, âgées de 17 ans, vivent dans la rue. Prostituée, cette dernière a mis quelque argent de côté pour fuir en Jamaïque. Mais son souteneur le lui confisque. Les deux adolescentes décident de le récupérer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cassie Scerbo (Brittany) Keegan Connor Tracy (Kim) Chad Rook (Jackson) Adam DiMarco (Zach) Kristen Proust (Chelsea) Ken Tremblett (Donnie) Kirsten Prout (Chelsea) Originaltitel: My Life as a Dead Girl Regie: Penelope Buitenhuis Drehbuch: Christine Conradt, Adam Meyer, Adam Meyer Musik: Richard Bowers