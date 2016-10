RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges Mensonges maternels CDN 2015 Stereo Merken Alors qu'elle vient de fêter ses 18 ans, Sara Caskie trouve des lettres à son attention, rédigées par sa mère biologique, Abby Miller. Une correspondance que ses parents adoptifs lui ont toujours cachée. Contre l'avis de ces derniers, la jeune femme part à la recherche de sa maman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francesca Eastwood (Sara Caskie) Jennifer Copping (Abby Miller) Anna Galvin (Rebecca Caskie) Roark Critchlow (Jason Caskie) Allie Bertram (Corinne) Jerry Trimble (Carl) Matt Bellefleur (Dax) Originaltitel: Mother of All Lies Regie: Monika Mitchell Drehbuch: Ken Sanders, Mark Sanderson Musik: Jeff Tymoschuk