Das Erste 01:55 bis 03:18 Komödie Tot oder Torte GB 2007 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Profikiller Milo (Damian Lewis) gerät in Zwist mit seinem schießwütigen Kollegen Björn (Nikolaj Coster-Waldau) und muss dringend abtauchen. Sein väterlicher Mentor Leo (Michael Gambon), eigentlich längst im Ruhestand, vermittelt ihm aus dem Altersheim heraus einen sicheren Unterschlupf in einem walisischen Dorf. Hier paradieren schrullige Spießer in Ritterrüstungen, und verfeindete Nachbarn zertrümmern sich gegenseitig die Gartenzwerge mit dem Hammer, gelegentlich detonieren auch Schafe. Milo ist Schlimmeres gewöhnt und richtet sich in der leerstehenden Bäckerei häuslich ein. Zur Tarnung beginnt er, das Bäckerhandwerk zu erlernen - eine mehr oder weniger entspannende Tätigkeit, an der er bald Gefallen findet. Das Landleben eröffnet dem Mörder in der Sinnkrise neue Perspektiven, und die Liebe zu der patenten Tierärztin Rhiannon (Kate Ashfield) festigt seinen Entschluss: Das Morden muss aufhören. Dummerweise spricht sich seine blutige Vergangenheit herum, worauf die zerstrittenen Dörfler neue Ideen zur Lösung nachbarschaftlicher Konflikte entwickeln. Als dann noch Kollege Björn anrückt, ist das Chaos perfekt. In dieser ausgelassenen Killerkomödie ist der Mörder nicht der Gärtner, sondern der Bäcker. Der britische Autorenfilmer Gareth Lewis würzt seine herrlich skurrile Schilderung des provinziellen Kosmos mit surrealen Elementen. Neben dem Rotschopf Damian Lewis als berufsmüdem Profi glänzt das britische Urgestein Michael Gambon, der in "Harry Potter" den Albus Dumbledore spielte. Als herbe Dorfschönheit überzeugt Kate Ashfield, die mit der Zombie-Komödie "Shaun of the Dead" bekannt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damian Lewis (Milo "The Baker" Shakespeare) Kate Ashfield (Rhiannon) Nikolaj Coster-Waldau (Bjorn) Dyfan Dwyfor (Eggs) Anthony O'Donnell (Rhys Edwards) Steve Speirs (Bryn) Brian Hibbard (Bob) Originaltitel: The Baker Regie: Gareth Lewis Drehbuch: Gareth Lewis Kamera: Sean Bobbitt Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 12