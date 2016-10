Das Erste 20:15 bis 21:45 Show Hirschhausens Quiz des Menschen D 2016-10-06 00:20 Stereo Untertitel HDTV Merken Ob Goji-Beeren, Chia-Samen oder Acai-Früchte – „Superfood“ ist gerade buchstäblich in aller Munde. Eckart von Hirschhausen hat sich angesehen, was der Körper wirklich braucht. Außerdem nimmt er Beipackzettel mit all ihren Tücken aufs Korn und widmet sich dem Thema Berührungen, Blutspenden und Zwiebeltränen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Eckart von Hirschhausen Gäste: Gäste: Christine Neubauer (Schauspielerin), Guido Cantz (Moderator), Linda Hesse (Sängerin), Matze Knop (Comedian), Petra Gerster (Moderatorin), Francis Fulton-Smith (Schauspieler) Originaltitel: Hirschhausens Quiz des Menschen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 267 Min. Doghouse

Horrorfilm

Tele 5 23:47 bis 01:28

Seit 100 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 72 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 67 Min.