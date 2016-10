NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Die Ostfriesen-Clique D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Diese "nordstory" porträtiert drei Männer, die es vielleicht so nur in Ostfriesland geben kann und deren Wege sich ständig kreuzen. Wenn es in Ostfriesland um Mode, Frisur oder Möbel geht, dann geht für viele an einem Besuch bei der "Ostfriesen-Clique" kein Weg vorbei. Der Besuch bei Helmuth Krüsmann, Jürgen Hesse und Manfred Hicken ist einfach ein besonderes Erlebnis. Und natürlich kennen sich die drei. Aus ganz Ostfriesland kommt die Kundschaft nach Wiesmoor, um sich beim Jeanskauf in Helmuths Hosenecke beraten zu lassen. Helmuth Krüsmann hat für Jung und Alt den richtigen Blick, was Größe und Form angeht. An der Kasse seiner Hosenecke wird gerne gefeilscht, Helmuths zweite große Leidenschaft. Deswegen handelt er auch in seiner Freizeit weiter: mit Tieren. Er besitzt sogar einen kleinen Pferdestall zu Hause in Bagband. Als Ortsbürgermeister organisiert er auch das jährliche Dorffest mit Viehmarkt. Eine besondere Herausforderung für Helmuth. Er hat um 500 Euro gewettet, dass er 30 Tiere und 270 Menschen auf den Dorfplatz bekommt. Wer ostfriesisches Flair in seinem Wohnzimmer haben möchte, wendet sich an Manfred Hicken. In seiner Werkstatt in Großefehn baut der Polsterer Ostfriesensofas in allen Größen und Farben. Er ist ständig auf Achse. Hausbesuche! Denn wer ein Sofa will, ordert ihn und seine Stoffmuster nach Hause in die gute Stube. Hier soll sich der Einrichtungsexperte persönlich ein Bild von dem späteren Platz des Sofas machen und optimal in Sachen Farben beraten. Herr Hicken braucht vor allem eines: Geduld. "Meistens entscheidet die Frau, was gemacht wird. Oft wird aber auch diskutiert. Ist eben eine Anschaffung fürs Leben." Der Friseursalon von Jürgen Hesse ist eine ganz eigene Welt und Kult in Ostfriesland. In seinem Laden werden die Kunden zeitlich um ein halbes Jahrhundert zurückversetzt. Denn er besitzt noch die Originaleinrichtung seiner Mutter, die den Laden 1956 eröffnete. Liebstes Gesprächsthema: sein großes Hobby Fußball. Deshalb finden sich an den Wänden neben den stilechten Relikten aus den 1950er-Jahren zahlreiche Fußballsticker und Sammlerstücke. Viele seiner Kunden sind ebenfalls Kicker-Fans oder spielen selbst. Jürgen ist zweiter Vorsitzender des Fanclubs HSV forever Wiesmoor. Die Fußball-Partys in seiner Wohnung über dem Salon gelten als legendär. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Svenja Harks