NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2286 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gunter hat ein Überbuchungs-Problem im "Drei Könige" gelöst, indem er die überzähligen Gäste auf seinem Gut unterbringen will. Aber Sydney setzt eher auf ein Angebot von Mielitzer, mit dem der versucht, neue Nähe zu ihr aufzubauen, und macht Gunters Entscheidung rückgängig. Gunter ärgert sich und erklärt Sydney, das "Drei Könige" sei immer noch sein Hotel, in dem er das Sagen habe. Vicky plant eine Stiftung zugunsten von Elianes Hilfsprojekt für die Favelaschule. Sie hat ehrlichen Spaß an der Herausforderung, vor allem aber will sie sich mit der Bitte um Hilfestellung in Thomas' Nähe spielen. Kim fällt es schwer, nach dem Beinahe-Kuss mit Patrick zur Freundschaftsebene zurückzukehren. Besonders als Mathis sie in ein gemeinsames Team zur Vorbereitung eines Sommer-Festivals einteilt und von Ben und Patrick der Vorschlag kommt, dies mit einem Zeltausflug zu verbinden. Als die Pillen, die Dennis heimlich im Internet gekauft hat, nicht wirken, macht ihm sein alter Kumpel Toby klar, dass er Fake-Medikamenten aufgesessen ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Laurenz Schlüter Drehbuch: Andreas Kaufmann Kamera: Till Sündermann, Ulli Köhler Musik: Tunepool

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 363 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 123 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 123 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 123 Min.