ZDF neo 17:10 bis 18:35 Krimi Columbo Der erste und der letzte Mord USA 1991 Stereo 16:9 HDTV Wade Anders ist Moderator der erfolgreichen Show "Crimealert", die live Verbrechen bekämpft. Aber die Popularität ruft Neider auf den Plan. Einer von ihnen ist Bud Clarke. Als Clarke ein Video findet, in dem Wade Anders als Pornodarsteller mitgewirkt hat, bedroht er diesen. Doch der will sich nicht erpressen lassen und vergiftet daher seinen Rivalen auf ausgeklügelte Weise. Wird Columbo auf den vermeintlichen Selbstmord eingehen? Es scheint, als sei der Kettenraucher selbst für seinen Tod verantwortlich, doch Inspektor Columbo hakt den Fall nicht einfach ab. George Hamilton und Steven Gilborn, die schon in einigen Folgen von "Columbo" zu sehen war, treten auch diesmal wieder auf. Gilborn nimmt dabei wieder seine Rolle als Dr. Johnson ein, die er unter anderem bereits in der Vorgängerfolge "Luzifers Schüler" spielte. Schauspieler: Peter Falk (Ten. Columbo) George Hamilton (Wade Anders) Peter Haskell (Budd Clarke) Penny Johnson (Maxine Jarrett) Robert Donner (Arnie) Steven Gilborn (George) Rick Najera (Henry Santos) Originaltitel: Columbo Regie: Daryl Duke Drehbuch: Richard Levinson, William Link, Sonia Wolf, Patricia Ford, April Raynell Kamera: George Koblasa, Robert Seaman, Jack Priestley Musik: David Michael Frank Altersempfehlung: ab no ag