Krimiserie Notruf Hafenkante Die Sennerin vom Waseberg D 2016 Zwischen Schlagersängerin Andi und ihrem Ex-Mann Stevie herrscht Rosenkrieg. Die Kollegen des PK 21 geraten zwischen die Fronten: Es geht um angeblichen Auftragsmord und gekränkte Eitelkeiten. Hat Andi wirklich einen Killer auf ihren Ex angesetzt? Gründe hätte sie: Stevie hat ihr gemeinsames Vermögen verschleudert und die Rechte an ihrem Hit "Bier rein, Brust raus" ohne ihre Zustimmung verkauft. Ganz zu schweigen vom Ehebruch mit ihrer besten Freundin. Stevie traut seiner Ex-Frau so einiges zu, wie er Franzi und Hans gerne mitteilt - während er gleichzeitig schon mit der Presse telefoniert. Die Show muss schließlich weitergehen. Doch was ist PR und was ist die Wahrheit? Es stellt sich heraus, dass es nicht nur um Geld, sondern auch verletzte Gefühle geht, denn Stevie lebt jetzt mit Andis ehemals bester Freundin Silke zusammen, die er nicht nur privat zu ihrer Nachfolgerin aufbaut. Andi dagegen weist die Vorwürfe von sich und hat für alles eine Erklärung oder ein Alibi. Die Polizisten haben das Gefühl, inmitten einer schlechten Soap zu ermitteln. Da Andi nichts nachzuweisen ist, zieht Haller seine Mitarbeiter vom Fall ab. Ein Fehler, denn kurz danach fallen doch noch Schüsse. Schauspieler: Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Mohr) Janette Rauch (Claudia Fischer) Serhat Cokgezen (Tarik Coban) Hannes Hellmann (Wolf Haller) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Stephanie Blöbaum, Marc Blöbaum Kamera: Roland Fritzenschaft Musik: Michael Soltau