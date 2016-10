ZDF 11:15 bis 12:00 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 69 Papakind D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ein frischvermähltes Ehepaar findet im Parkhaus des Stuttgarter Flughafens eine männliche Leiche. Alles deutet auf Raubmord hin, denn das Opfer hat weder Papiere noch Portemonnaie bei sich. Über den geparkten Wagen kann die SOKO Stuttgart die Identität des Opfers feststellen: Stefan Pfaff. Am Flughafen stellen die Kommissare wenig später den bekannten Taschendieb Fred Eisner. Als sie ihn durchsuchen, finden die Ermittler das Portemonnaie des Opfers. Fred Eisner wird wegen Totschlags festgenommen, beteuert jedoch vehement seine Unschuld. Martina Seiffert und Jo Stoll kümmern sich um diesen Fall. Währenddessen hat sich Anna Badosi auf dem Präsidium Christin Kellers angenommen. Deren Tochter Johanna ist seit dem Morgen verschwunden. Während der Recherche stellt sich heraus, dass Johanna nach dem Hockeytraining von ihrem Vater abgeholt wurde, der im Begriff ist, das Sorgerecht für seine Tochter zu verlieren. Aus dem Verschwinden der Tochter wird somit eine Entführung durch den eigenen Vater. Martina Seiffert sucht derweil die Lebensgefährtin des Opfers vom Flughafen, Ute Schramm, auf. Sie soll die Leiche identifizieren. Doch in der Gerichtsmedizin wird klar: Hier liegt gar nicht Stefan Pfaff, sondern Konrad Keller, der Vater der verschwundenen Johanna. Aber wo ist die Zehnjährige? Ist auch sie einer Gewalttat zum Opfer gefallen? Die SOKO-Suche läuft auf Hochtouren. IT-Spezialist Rico Sander findet heraus, dass das Opfer zwei Flugtickets nach Neuseeland gebucht hat - er wollte tatsächlich mit seiner Tochter das Land verlassen. Als Stefan Pfaff wieder auftaucht, wird er festgenommen und zu Johannas Verschwinden befragt. Er gibt an, Konrad Keller beim Hockeytraining kennengelernt zu haben, da dessen Tochter und sein Sohn Bruno befreundet sind. Er gibt auch an, ihm am Tag der Tat sein Auto geliehen zu haben, aber von der Entführung will er nichts gewusst haben. Können ihm die Ermittler trauen? Oder wollte Stefan Pfaff das Opfer davon abhalten, seine eigene Tochter zu entführen? Plötzlich taucht Johanna spätabends bei Ute Schramm auf - sie will bei ihrem besten Freund Bruno übernachten. Nach einem Streit mit ihrem Vater ist sie abgehauen und den ganzen Tag mit der U-Bahn durch Stuttgart gefahren. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter erfährt, dass ihr Vater, ohne es abgesprochen zu haben, mit ihr verreisen wollte. Mittlerweile hat Jan Arnaud die Tatwaffe ermittelt: einen Hockeyschläger. Werden damit die schlimmsten Befürchtungen der SOKO wahr, dass Johanna etwas mit dem Tod ihres Vaters zu tun haben könnte? Oder wollte die Mutter ihren Ex-Mann mit Gewalt daran hindern, die Tochter ins Ausland zu verschleppen? Doch der Fall nimmt noch eine überraschende Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Lisa Wolter) Anja Boche (Ute Schramm) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Janine Dittmann Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Peter Gromer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 222 Min. Nachtcafé

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:45

Seit 81 Min. Snooker

Sport

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 66 Min. Der Jahrhundertprozess

Dokumentation

ARTE 10:55 bis 11:50

Seit 41 Min.