ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Letzte Ruhestätte Friedwald Waldbestattungen: Nachfrage steigt Haus & Garten: Tipps für Oktober Gartenexperte Elmar Mai erklärt Einfach lecker: Hähnchenkeule Kochen mit Armin Roßmeier Binge Eating Eine Betroffene berichtet Gast: Rüdiger Joswig Schauspieler Schon mit 19 Jahren begann Rüdiger Joswig seine Karriere in Produktionen der DEFA und des Deutschen Fernsehfunks. So spielte er zum Beispiel den Kriegsgefangenen Kurt in der deutsch-russischen Koproduktion "Schwarzer Zwieback". 1982 kam allerdings ein dramatischer Einschnitt: Nachdem er einen Ausreiseantrag aus der DDR gestellt hatte, bekam er Berufsverbot und musste sich als Tellerwäscher, Kellner und Bauarbeiter durchschlagen. Als er fünf Jahre später nach Westberlin ausreisen durfte, arbeitete Joswig zunächst als Synchronsprecher. Doch schon bald war er auch wieder als Schauspieler gefragt zum Beispiel in den Spielfilmen "Bismarck" und "Reise ohne Wiederkehr", im "Tatort" und in "Wolffs Revier". 1994 übernahm er dann seine erste Serienhauptrolle in "Gezeiten der Liebe". Es folgten internationale Koproduktionen in Italien und Simbabwe. Ab 1996 übernahm Joswig dann das Kommando in der ZDF-Serie "Die Küstenwache": Als Kapitän Ehlers war er 16 Staffeln lang im Einsatz. Immer wieder gönnt er sich auch Ausflüge auf die Theaterbühne zum Beispiel bei den Jedermann-Spielen im Berliner Dom, in Rolf Hochhuths "Sommer 14" oder in Skakespeares "Ein Sommernachtstraum". Im ZDF ist er zudem häufiger in romantischer Mission unterwegs von Lindström über Pilcher bis hin zum "Traumschiff". Seinen nächsten Auftritt im "ZDF-Herzkino" hat er am 9. Oktober um 20:15 Uhr: in der Inga-Lindström-Verfilmung "Willkommen im Leben". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Gäste: Gäste: Rüdiger Joswig (Schauspieler), Jana Crämer (Autorin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

