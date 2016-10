ZDFinfo 13:00 bis 13:45 Dokumentation Die geheime Welt der Raubtiere Überlebenskünstler D 2015 2016-10-31 11:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Raubtiere, die weite Ebenen bewohnen, müssen sich gut verstecken können, um zu überleben. In der ausgedehnten afrikanischen Savanne liegt die Stärke oft in ihrer bloßen Anzahl. Die Anzahl muss reichen, um in einem Land der Giganten die Art zu sichern. Raubtiere auf der ganzen Welt, große und kleine, berühmte oder vollkommen unbekannte - alle müssen sich unzähligen Herausforderungen stellen, wenn es darum geht zu überleben. Geparden und Sekretär-Vögel müssen extreme Hitze ertragen und schwer zu fassende Beute erlegen, um ihren Nachwuchs zu ernähren. In Zentralasien jagt der Langohrigel nachts, wenn die größeren Raubtiere schlafen. Und über die Wiesen schweben Steinadler, die um jede Mahlzeit kämpfen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die geheime Welt der Raubtiere