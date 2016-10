ZDFinfo 09:30 bis 10:15 Dokumentation Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland D 2016 2016-10-26 08:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Harte Typen, Knarren, Geld und nackte Haut. Primitive Gewaltverherrlichung oder politische Gegenkultur? Rapper wie Blokkmonsta oder SadiQ rappen über Kriminalität, Gewalt und Ausgrenzung. Damit gehören sie zu den Helden einer ganzen Generation. Dreh- und Angelpunkt ihrer Erzählungen ist stets der soziale Brennpunkt. Das Ziel ist Provokation. Die Dokumentation begleitet Rapper auf ihrem Weg zum Ruhm und zeigt die Menschen hinter der medialen Inszenierung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland

