MTV 23:25 bis 23:55 Unterhaltung MTV's Bugging Out Merken In der Show "Bugging Out" dreht sich alles um Streiche - aber mit einer spannenden Neuerung: Alltagsgegenstände wenden sich gegen ihre ahnungslosen Nutzer. Diese Versteckte-Kamera-Show wird von Rob Anderson und Traci Stumpf moderiert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MTV's Bugging Out