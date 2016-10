TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Meine Zunge ist aus Fleisch USA 2006 16:9 Merken Mia hat ein hehres Ziel: Sie will aus Charlie einen neuen Menschen machen. Der Plan verlangt ein striktes Sport- und Wellnessprogramm und natürlich strenge Abstinenz in Sachen Alkohol und Tabak... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Jackie Debatin (Ginger) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

