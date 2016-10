TNT Comedy 07:25 bis 07:50 Comedyserie Keine Gnade für Dad Die Abschreiber USA 2004 16:9 Merken Claudia kann nicht glauben, dass sie für ihren Aufsatz zum Thema Literatur des 20. Jahrhunderts in ihrem Kurs eine glatte Sechs bekommen hat. Tochter Lily hingegen hat in der Schule zufällig über das gleiche Thema geschrieben und mit einer Eins bestanden. Jimmy hat indes ganz andere Probleme: Für eine Verabredung mit einem Mädchen holt er sich Datingtipps von seinem Onkel Eddie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Sean Lambert Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Erica Rivinoja Kamera: Alan Walker Musik: Ben Vaughn, Ween Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 364 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 124 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 124 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 124 Min.