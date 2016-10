3sat 15:35 bis 16:15 Dokumentation Fahrt ins Risiko Traumstraße an der Adria D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die "Adria Magistrale" ist eine der schönsten Küstenstraßen der Welt. Das "technische Meisterwerk" wurde zu Zeiten des jugoslawischen Präsidenten Tito in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut. Die Magistrale wurde zu einem Mythos. Das 1200 Kilometer lange Asphaltband erstreckt sich von Ankaran in Slowenien bis nach Ulcinj in Montenegro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fahrt ins Risiko Regie: Mirjana Momirovic, Caroline Haertel Drehbuch: Mirjana Momirovic, Caroline Härtel Kamera: André Zschocke Musik: Sonia Petkova