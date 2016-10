ARD alpha 21:00 bis 21:45 Reportage Die Krankenhauslehrerin Das Leben - 7 Tage 7 Tage: Die Krankenhauslehrerin D 2012 2016-10-07 17:15 16:9 Live TV Merken Berufsalltag der Hamburger Haus- und Krankenhauslehrerinnen Meike Kemsat und Verena Jendro, die kranken Kindern und Jugendlichen in Hamburg Unterricht erteilen - zu Hause oder im Krankenhaus. Insgesamt gibt es in Hamburg 70 Haus- und Krankenhauslehrer, die pro Jahr etwa 1.600 kranke Kinder betreuen. Meike Kemsat ist kurz vor der Rente, doch die 64-jährige Lehrerin scheint Kraft für weitere 40 arbeitsreiche Berufsjahre zu besitzen. Seit zwei Jahrzehnten ist sie Krankenhauslehrerin in Hamburg. Sie unterrichtet Kinder und Jugendliche in einer besonders schwierigen Situation: Sie sind krank und manchmal so sehr, dass ihr Leben bedroht ist. Nicht alle haben es geschafft, ihre Krankheit zu besiegen, und weil es Meike Kemsat nicht nur um Mathe und Deutsch geht, trifft sie sich mehrmals im Jahr mit den Müttern ihrer verstorbenen Schüler. Für deren Kinder war Lernen auch immer eine Möglichkeit, die Hoffnung auf Heilung lebendig zu halten. Mit fürsorglicher Anteilnahme begegnet sie den Schicksalen der kranken Kinder und ihren Familien und ist so für viele zur "besten Lehrerin der Welt" geworden. Auch Verena Jendro ist eine Lehrerin der besonderen Art. Sie arbeitete als Pädagogin in Afghanistan, bevor sie vor anderthalb Jahren die Stelle der Krankenhauslehrerin in Hamburg annahm. Unter anderen betreut sie den 16-jährigen Farid aus Kabul, der es nach einer mehrjährigen Flucht-Odyssee durch Osteuropa ganz allein nach Deutschland schaffte. Farid wurde als Neunjährigem das Bein bei einem Bombenanschlag zertrümmert. Hamburger Ärzte haben vor einem Jahr das verkrüppelte Bein operiert. Seitdem unterrichtet Verena Jendro den Jungen in Deutsch und Mathematik. Meike Kemsat und Verena Jendro sind zwei von insgesamt 70 Haus- und Krankenhauslehrern in Hamburg. Sie und ihre Kollegen betreuen pro Jahr etwa 1.600 kranke Kinder. Manche nur während eines kurzen Krankenhausaufenthalts, die Schwerkranken begleiten sie oft über Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Leben!