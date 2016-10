ARD alpha 19:30 bis 20:00 Magazin Faszination Wissen Silicon Valley: Digitale Millionäre und analoge Bettler D 2016 2016-10-07 16:00 16:9 Live TV Merken Die Innenstadt von Palo Alto im Silicon Valley wirkt überraschend durchschnittlich. Ein Parkhaus, ein paar Restaurantketten, einige normale Geschäfte, ein Friseur. Einzig ein größerer Apple Store bietet eine sichtbare Verbindung dem berühmten Tal, in dem Palo Alto liegt. Hewlett-Packard und Facebook nahmen in Palo Alto ihren Anfang. Tesla Motors hat hier seinen Hauptsitz. In den Nachbargemeinden sind Apple und Google zu Hause. Hier, in dieser so durchschnittlich amerikanisch wirkenden Umgebung, haben viele Technikrevolutionen der vergangenen Jahre ihren Ursprung gehabt. Die Schockwellen liefen um die Welt. Warum sie hier begannen, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Faszination Wissen hat sich aufgemacht, den Mythos Silicon Valley zu durchleuchten. Warum kam so viel Neues gerade von hier? Und: Ist es wirklich ein Traum, hier zu arbeiten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen