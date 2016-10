Der Maulwurf beim MI6 hat dafür gesorgt, dass es so aussieht, als sei Sherlocks Bruder Mycroft der Mörder von Arthur West. Sherlock mimt dem britischen Geheimdienst gegenüber Loyalität, während er Mycroft in Sicherheit bringt und nach dem wahren Verräter sucht. Dazu macht er sich die Arbeit von West zu Nutzen und hat bald den Buchhändler Julian Afkhami im Visier. Derweil wächst die Spannung zwischen Sherlock und Watson. In Google-Kalender eintragen