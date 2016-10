KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Schlaf dich schlau! D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Schlaf dich schlau!: Rund ein Drittel seines Lebens verpennt der Mensch, und auch Tiere kommen ohne Schlafen nicht aus. Fragt sich nur, warum? pur+ liefert Antworten. Dieses Experiment ist nichts für Schlafratten! pur+ Moderator Eric Mayer macht den Tag zur Nacht, natürlich nur im Dienste der Wissenschaft. Unser Stuntman des Wissens will herausfinden, wie lange er ohne Schlaf auskommen kann, zwei Tage und zwei Nächte, oder sogar mehr? Was passiert in seinem Körper, wenn der Schlaf fehlt? Wie gut kann er sich nach einer durchwachten Nacht noch konzentrieren? Leidet sein Gleichgewichtssinn? Prof. Dr. Zulley, Deutschlands führender Schlafforscher, und sein Team werden das pur+ Experiment wissenschaftlich begleiten. Unbestritten ist, dass Schlafen den Körper wieder fit macht. Aber auch den Geist? Stimmt es, dass wir im Schlaf lernen? Das wollen wir herausfinden, mit dem pur+ "Schlaf-dich-schlau"-Experiment! Kinder machen zweimal einen Test, das erste Mal nach einem Tag ohne Schlafen und ein zweites Mal nach einem guten Nachtschlaf. Werden die Schüler sich nach dem Schlafen bei den Tests verbessern? Und was passiert beim Schlafen im Gehirn tatsächlich? pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: pur+ Drehbuch: Eva Dannenberg