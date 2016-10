Motorvision.TV 03:35 bis 03:55 Dokumentation Made in Setra Busse D 2011 Stereo 16:9 Merken "Setra" - dieser Name gilt weltweit für Omnibusse höchster Qualität. Hier in Neu-Ulm steht eines der größten und modernsten Omnibuswerke der Welt. Auf über 700.000 Quadratmetern werden bei der EvoBus GmbH - einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Daimler AG - Transportahrzeuge produziert. Jährlich verlassen weit über 3000 Setra- und Mercedes-Busse die Produktionshallen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 200 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 145 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 135 Min.