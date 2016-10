Motorvision.TV 01:00 bis 01:55 Motorsport V8 Supercars 2016 - Sandown 500 AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Nachdem das eigentlich im malaysischen Kuala Lumpur geplante Rennen gestrichen wurde, sind die australischen V8 Supercars nun zu Gast auf dem Sandown Raceway. Der 3,104 Kilometer lange Kurs liegt rund 25 Kilometer südlich des Stadtzentrums von Melbourne, der Hauptstadt des australischen Bundestaates Victoria. Insgesamt müssen 161 Runden auf der Strecke absolviert werden. Vergangenes Jahr gelang dies dem späteren Champion Mark Winterbottom mit einer Zeit von Knapp 3 Stunden 20 Minuten am schnellsten. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars