Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Siegertypen D 2015 Eine Mischung aus Sportwagen und Geländefahrzeug, coupéhaftes Dach, hinten nur zwei Einzelsitze. Dass dieses Konzept ein Erfolg wird, haben bei seiner Markteinführung 2008 nur wenige geglaubt. Doch der BMW X6 ist ein absoluter Verkaufsschlager. Nun steht die zweite Generation in den Läden. Ein voller Erfolg ist auch der Opel Mokka. Er führt regelmäßig die Rangliste der SUV-Neuzulassungen in Deutschland an. Diese und weitere Erfolgsmodelle bei 4x4 Das Allradmagazin. Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin