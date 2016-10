Motorvision.TV 13:15 bis 13:45 Dokumentation Car History VW Käfer D 2012 Stereo 16:9 Merken Es gibt ein Auto im Universum, das jeder kennt und in dem auch fast schon jeder einmal mitgefahren ist. Ein Auto, dem man einen Spitznamen gegeben hat und das seitdem nicht mehr anders genannt wird. Ein Auto, das alle Kontinente erobert hat: Der VW Käfer. Über 22 Millionen mal gebaut, über 60 Jahre alt erzählt er mehr über unser Jahrhundert als manches Geschichtsbuch. Car History erzählt die Geschichte des unkaputtbaren Käfers, vom ersten 24.5PS-Modell über den Rallye-Käfer, den Mexiko-Käfer bis hin zum neuesten Modell des New Beetle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History