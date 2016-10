Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Edge of Alaska - Die vergessene Stadt Neues Gesicht, altes Problem USA 2015 Stereo 16:9 Merken Geschäftsmann Neil Darish will mit dem verlassenen Bergwerk oberhalb von McCarthy viel Geld verdienen: "Mother Lode" , die alte Kupfermine, soll zum Touristenmagneten ausgebaut werden. Ohne die Unterstützung der anderen Bewohner kann der Unternehmer das Projekt aber unmöglich durchboxen. Daher beruft Darish eine Bürgerversammlung ein, um für seine Idee zu werben. Während manche lautstark ihre Bedenken äußern, gibt es aber auch positive Stimmen. Denn die Öffnung für den Tourismus könnte auch Fortschritt und Arbeit in das verschlafene McCarthy bringen. Was ist also besser? An alten Traditionen festhalten oder neue Schritte wagen? Keine leichte Entscheidung, denn schließ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Edge Of Alaska Altersempfehlung: ab 12