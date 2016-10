Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Packeis und offenes Wasser USA 2007 Stereo 16:9 Merken Die Fangsaison neigt sich dem Ende zu. Die Flotte zieht einen randvollen Käfig nach dem anderen aus dem Eiswasser, und die Krabbencontainer an Bord sind prall gefüllt. Auf allen Schiffen hilft die Goldgräberstimmung über die extremen Strapazen auf See hinweg, denn eigentlich sind alle Männer körperlich am Ende. Dann wird Kapitän Greg auf der "Far West Leader" während eines Streits von einem seiner Leute angegriffen. Nach diesem Vorfall ist die Krabbenfischerkarriere des Deckhands wohl zu Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch