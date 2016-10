Discovery Channel 07:10 bis 07:55 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Gegen die Uhr USA 2008 Stereo 16:9 Merken Sig Hansen läuft die Zeit davon. Ihm bleiben nur noch neun Tage, um seine Fangquote von 86.200 Kilogramm Königskrabben zu erreichen. Doch er und seine Männer haben momentan kein Glück. Oder hat sich der erfahrene Captain etwa das falsche Revier ausgesucht? Seit Tagen zieht Hansens Crew nur halbvolle Körbe an Bord. Konkurrent Jonathan Hillstrand ist wesentlich erfolgreicher. Aber ein Materialfehler hätte beinahe ein Menschenleben gekostet: Ein Metallstift, der die gefüllten Körbe an Bord hievt, bricht plötzlich ab und lässt ein Stahlseil in die Tiefe sausen. Nur um Haaresbreite verfehlt es einen Bootsmann, der ansonsten in zwei Teile gerissen worden wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

