Junior 19:30 bis 19:45 Jugendserie Hotel 13 Spezialagent Tom B, D 2012 Stereo 16:9 Jetzt wo er die Adresse hat, an der Anna sich wahrscheinlich befindet, will Tom in die Vergangenheit reisen. Liv und Diederich sehen den Flur vor Zimmer 13 als größtes Hindernis, Tom wird es nie ungesehen an den CIA-Agenten vorbei schaffen. Aber dann kommt Flo mit der perfekten Lösung. Victoria schüttet Caro ihr Herz aus. Sie ist sehr froh, dass sie sich wieder mit Flo vertragen hat. Caro nimmt nun ihrerseits Victoria ins Vertrauen. Sie erzählt ihr, dass sie ein Auge auf Diederich geworfen hat. Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6