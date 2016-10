Junior 15:15 bis 15:40 Jugendserie Der Sleepover Club Nacht des Grauens AUS 2003 Stereo 16:9 Merken Lyndz hat Geburtstag. Und auch ihr Zwillingsbruder Michael. Sie müssen sich einigen, wer wo seinen Geburtstag feiert. Frankie, Kenny und Fliss wollen natürlich bei Lyndz übernachten und nicht von den Jungs gestört werden. Auch Rosie will kommen. Doch Frankie findet nicht, dass Rosie zu ihnen passt. Aber Lyndz duldet keine Widerrede, schließlich ist es ihr Geburtstag. Gemeinsam beschließen die Mädchen, ein Horrorvideo zu gucken. Als Fliss plötzlich dagegen ist, vermutet Frankie, dass Rosie dahinter steckt. Hat sie Angst vor Horrorvideos? Ist Rosie ein Feigling? Feiglinge werden unter keine Umständen in den Club aufgenommen. Frankie will Rosie In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlin Stasey (Frankie) Hannah Wang (Kenny) Basia A'Hern (Lydnsey 'Lyndz' Collins) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Ryan Corr (Matthew McDougal) Blake Hampson (Michael Collins) Stefan Le Rosa (Marco Di Pieri) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Catherine Millar Drehbuch: Rose Impey, Chris Kunz