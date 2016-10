Junior 13:25 bis 13:50 Trickserie Die Gruselschule Jetzt bestimmen Wir! D, F, IRL, S 2003 Stereo Merken Gertrud nimmt die Kinder beim Sportunterricht gern hart ran. Aber als sie im strömenden Regen pausenlos Liegestütze machen müssen, finden die Kids, dass das Maß voll ist. Sie beschließen, einen Schülerrat zu gründen, und Direktor Bertram findet diese Idee gut. Als Gertrud davon erfährt, schäumt sie vor Wut, und durch Hexerei macht sie die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes mundtot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Creepschool Regie: Philippe Balmossièrre Drehbuch: Torbjörn Jansson, Per Carlsson, Per Carlsson, Stina Mansfeld, Stina Mansfelt, Häkan Östlundh, Håkan Musik: Andreas Lundhäll, Andres Sierra