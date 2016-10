Junior 11:25 bis 11:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Auf Geheimnis-Suche USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 106 A Dante, ein Bohrfahrzeug, berichtet von seiner interessanten Arbeit. Sofort möchte sich Chuck auf dem Gelände des Rastplatzes auf die Suche nach Bodenschätzen machen. Gemeinsam mit seinen Freunden gräbt er ein tiefes Loch. 106 B Chuck war mit seiner Mutter im Kino. Er beschließt, gemeinsam mit seinen Freunden einen Film zu drehen. Chuck übernimmt die Aufgabe des Regisseurs. Doch da er sich nie zufriedenstellen lässt, haben seine Freunde irgendwann keine Lust mehr mitzumachen. Chuck will nun seinen Film alleine drehen. Doch bald muss er feststellen, dass die Arbeit beim Film Teamarbeit bedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

