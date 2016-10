MGM 01:40 bis 03:45 SciFi-Film Rollerball USA 1975 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2018: Alle gesellschaftlichen Probleme wie Kriege oder Verbrechen gibt es nicht mehr. Grund: Überschüssige Aggressionen lassen sich in einem brutalen Spiel namens "Rollerball" abbauen. Jonathan (James Caan), ein erfolgreicher Spieler in diesem modernen Gladiatorenkampf, soll seinen Abschied nehmen. Weil er sich weigert, werden die Regeln geändert. - Düstere Zukunftsvision mit deftigen Actionszenen. Furioser Soundtrack! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Jonathan E.) John Houseman (Bartholomew) Maud Adams (Ella) John Beck (Moonpie) Moses Gunn (Cletus) Ralph Richardson (Bibliothekar) Pamela Hensley (Mackie) Originaltitel: Rollerball Regie: Norman Jewison Drehbuch: William Harrison Kamera: Douglas Slocombe Musik: André Previn Altersempfehlung: ab 16