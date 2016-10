Modearzt Stephen Ward (John Hurt) führt die junge, ehrgeizige Christine Keeler (Joanne Whalley-Kilmer) in die Londoner Highsociety ein. Bald erliegen mächtige Männer dem Charme der schönen Frau. So auch der britische Verteidigungsminister John Profumo (Ian McKellen). Die Affäre eskaliert zu einem der größten politischen Skandale des Landes. - Brisante Chronik einer Politaffäre nach einem authentischen Fall. In Google-Kalender eintragen