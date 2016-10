Sky Emotion 01:40 bis 03:15 Thriller Trade of Innocents USA, THAI 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Vor Jahren haben Alex und Claire (Dermot Mulroney, Mira Sorvino) ihr eigenes Kind verloren. Nun wollen sie in Südostasien junge Mädchen davor retten, als Sexsklavinnen verkauft zu werden. Bald werden sie in das Leben eines Mädchens hineingezogen, das in die Hände von erbarmungslosen Menschenhändlern zu geraten droht. - Stark besetzter und engagierter Thriller über die Ausbeutung junger Mädchen in Asien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dermot Mulroney (Alex Becker) Mira Sorvino (Claire Becker) John Billingsley (Malcolm Eddrey) Vithaya Pansringarm (Nath) Trieu Tran (Duke) Jirantanin Pitakporntrakul (Lie-U) Sahajak Boonthanakit (Pakkadey) Originaltitel: Trade of Innocents Regie: Christopher Bessette Drehbuch: Christopher Bessette Kamera: Philip Hurn Musik: Tim Hosman Altersempfehlung: ab 12