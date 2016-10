Die 17-jährige Miranda (Evan Rachel Wood) hat es nicht leicht: Ihre Mutter ist vor einiger Zeit abgehauen und Vater Charlie (Michael Douglas) wird gerade aus der Psychiatrie entlassen. Der kindlich wirkende Daddy ist von einer Idee besessen: Er will einen verschollenen spanischen Schatz aus dem 17. Jahrhundert heben. Blöd nur, dass genau an der Stelle, wo er den Schatz vermutet, inzwischen ein Baumarkt steht. - Wunderbar skurrile Vater-Tochter-Geschichte über das Erwachsenwerden. In Google-Kalender eintragen