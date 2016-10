Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Lelystad NL 2016 HDTV Merken In de haven van Lelystad ligt een opvallende zeilboot. "Live your dream" staat erop. De boot is gebouwd door Olaf Oosterman, zeiler in hart en nieren. Maar hij is ook chronisch ziek met alle gevolgen van dien. Op de zeilboot leert hij jongeren die ook chronisch ziek zijn hun grenzen op te zoeken. Henk gaat met hem aan boord om te ervaren hoe Olaf hen daarin traint. Mirjam mag geloof, hoop en liefde uitdelen in Lelystad. Ze komt terecht op de bijzondere zorgboerderij van Pieter en Femy Bremer. Femy wordt verrast met een beetje hoop, dat ze door omstandigheden heel goed kan gebruiken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde