Rocklegende Barry Hay (68) is zeven jaar oud als hij door zijn moeder voorgoed wordt meegenomen naar Nederland. Tot die tijd leeft hij met zijn ouders in India. Zijn vader is zijn grote held, de grote en stoere familieman. Hay's moeder denkt daar anders over: volgens haar vormt de Schotse militair een bedreiging voor het gezin en dat is voor haar reden om samen met Barry haar heil in Nederland te zoeken. De Nederlandse rockster heeft zijn vader nooit meer gezien en dat is voor hem een groot gemis. In zijn tienerjaren ontdekt hij zijn liefde voor muziek en al snel maakt hij deel uit van de Golden Earring - 's Neerlands grootste rockband allertijden. Nog steeds treedt de band op in binnen- en buitenland. De bandleden zijn de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels gepasseerd, maar er lijkt geen eind te komen aan hun rocksterrenbestaan. De 68-jarige frontman en zanger doet het naar eigen zeggen wel rustiger aan dan vroeger. Dat heeft onder meer te maken met zijn gezin. Waar hij voor de buitenwereld soms een onbereikbaar icoon lijkt, is hij in werkelijkheid een liefhebbende en betrokken vader voor zijn dochters Bella en Gina. Zijn vrouw Sandra poogt hem in toom te houden en dat lukt haar het best als ze in hun vertrouwde omgeving op Curaçao zijn. Maar Barry is een rock-n-roller in hart en nieren en kan eigenlijk niet zonder het extravagante leven dat daarbij hoort. "Ik houd gewoon van een klein roesje, daar wordt het leven mooier van." Moderation: Joris Linssen